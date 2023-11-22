У Львові люди у військовій формі заштовхали чоловіка в авто: як відреагували у ТЦК

У мережі поширюють відео, як люди у військовій формі заштовхали чоловіка в авто. Окрім того, тримали жінку. В обласному ТЦК та СП вже відреагували.

Як повідомляють у мережі, це сталося вночі на вулиці Гавришкевича, передає 24 Канал. Люди у військовій формі також вибили телефон з рук жінки, яка хотіла все зняти.

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У Львові чоловіка заштовхали в авто

На оприлюднених кадрах видно, як жінку з чоловіком оточила група людей. Зокрема, 5 чоловіків, троє з них у військовій формі. Триває словесна перепалка.

Чоловіка заштовхали в машину. Жінку – відтягнули від неї. Авто поїхало. Разом з жінкою залишилися двоє чоловіків у формі. Конфлікт продовжився.

Жінка замахнулася та, можливо, вдарила одного з чоловіків у військовій формі. Опісля з її рук вибили телефон.

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Як відреагували в ТЦК

Вранці 22 листопада у Львівському обласному ТЦК та СП зазначили, що мережею шириться інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.

Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з'ясовуються всі деталі даного випадку,

– заявила Служба зв'язків з громадськістю.

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