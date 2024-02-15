У Львові є влучання внаслідок атаки: у кількох будинках повибивало вікна

Вранці Росія масовано атакувала Україну. На жаль, ворожі ракети долетіли до Львівщини.

Міський голова Андрій Садовий прокоментував масовану російську атаку 15 лютого. Мер заявив, що у Львові є влучання.

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Що відомо про наслідки атаки

Садовий повідомив, що у деяких будинках повибивало вікна.

Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна,

– написав міський голова.

За його словами, на цей час інформації про потерпілих поки що немає.

Нагадаємо, що на Львівщині повітряну тривогу оголосили близько 5:01 15 лютого. На той момент вже всі області України були "червоними".

Близько 6:24 ПС ЗСУ попередили, що російські ракети заходять на Львівщину. Повітряні сили та місцева влада закликали жителів та гостей Львова терміново пройти до укриттів.

Приблизно о 6:31 львів'яни повідомили у соцмережах, що у місті було гучно. Ще через кілька хвилин у Львові пролунали повторні вибухи. Відбій тривоги на Львівщині оголосили приблизно через 2 години, о 7:10.

Росія масовано атакувала Україну