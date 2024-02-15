У Львові є влучання внаслідок атаки: у кількох будинках повибивало вікна
Джерело:Андрій Садовий
Вранці Росія масовано атакувала Україну. На жаль, ворожі ракети долетіли до Львівщини.
Міський голова Андрій Садовий прокоментував масовану російську атаку 15 лютого. Мер заявив, що у Львові є влучання.
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Що відомо про наслідки атаки
Садовий повідомив, що у деяких будинках повибивало вікна.
Є влучання по місту. За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна,
– написав міський голова.
За його словами, на цей час інформації про потерпілих поки що немає.
Нагадаємо, що на Львівщині повітряну тривогу оголосили близько 5:01 15 лютого. На той момент вже всі області України були "червоними".
Близько 6:24 ПС ЗСУ попередили, що російські ракети заходять на Львівщину. Повітряні сили та місцева влада закликали жителів та гостей Львова терміново пройти до укриттів.
Приблизно о 6:31 львів'яни повідомили у соцмережах, що у місті було гучно. Ще через кілька хвилин у Львові пролунали повторні вибухи. Відбій тривоги на Львівщині оголосили приблизно через 2 години, о 7:10.
Росія масовано атакувала Україну
- Повітряні сили та моніторингові канали у ніч на 15 лютого попереджали про рух кількох російських Ту-95мс до пускових рубежів. Ці літаки після 4:00 ранку запустили у бік України крилаті ракети.
- Моніторингові телеграм-канали також писали, що окупанти запустили "Калібри" з моря. Крім цього росіяни попередньо застосували балістичні ракети. Ще країна-агресорка могла застосувати керовані авіаційні ракети типу Х-59.
- Сьогодні вранці вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Львові і не тільки. Також було гучно в Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях.