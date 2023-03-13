У Львові оштрафували медсестру, яка відмовилась від відрядження в зону бойових дій

Понад рік в Україні триває повномасштабна війна, а відтак й мобілізація. Згідно з законом, жінки можуть піти служити добровільно, однак це не стосується медиків. Ба більше, це не стосується відправки на фронт військових медиків.

Саме за відмову відправитися на фронт Личаківський районний суд Львова оштрафував військову медсестру. Вона має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин.

Варте уваги Одними донатами не переможеш, нам потрібні бійці, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

Відмовою їхати на фронт медсестра порушила багато статтей

Згідно з вироком суду, жінка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій ще у листопаді 2022 року. Своєю відмовою вона порушила цілу низку вимог статтей:

Конституції України,

Закону України "Про оборону України",

Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу",

Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Згідно з вироком суду, таким чином жінка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України "Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці".

Відмова могла обернутися ув'язненням

Під час досудового розслідування у лютому з прокурором була укладена угода про визнання винуватості. А вже 8 березня 2023 року суддя Сергій Гирич розглянув справу та визнав медсестру винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Обвинувачена медсестра ж погодилася понести покарання за вчинений нею злочин, із застосуванням положень статті 69 ККУ "Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом".

У результаті судового засідання за відмову їхати на фронт Личаківський районний суд Львова оштрафував жінку на 102 тисячі гривень. Однак варто зазначити, що згідно з законом покарання могло бути й суворішим, адже порушення статті 402 карається й позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі жінка ще протягом 30 днів може подати на вирок апеляцію.

Мобілізація в Україні: останні новини