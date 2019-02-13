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      "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив би ще жорсткіше"

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      "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив б ще жортскіше"
      "Лягай, бандеро": скандальний поліцейський розповів свою версію, а Кива "вчинив б ще жортскіше" / Скріншот з відео з Facebook-сторінки Іллі Киви

      Поліцейський Василь Мельников, підозрюваний у побитті в побитті ногами лежачого активіста під Подільським райвідділом поліції Києва, вийшов із ізолятора тимчасового тримання. Він заявив, що в нього не було прямого наміру добивати активіста. Ілля Кива відзначився відвертим зізнанням.

      Кандидат у президенти Ілля Кива у себе на Facebook-сторінці опублікував відео на якому разом з поліцейським Василем Мельником прокоментували події, що трапилися під Подільським райвідділом поліції Києва.

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      Мельников розповів, що працює в правоохоронних органах з 2006 року і ніколи не працював у "Беркуті". На питання, чи кричав він "Лягай, бандеро", поліцейський відповів: "Мене ще в той момент і не було на вулиці, і той момент я не думав, хто це".

      На думку Василя Мельникова, Бандера – це людина, яка колись була націоналістом і відстоював свої інтереси.

      Я байдужий до цієї постаті, і не ставлюся до нього ні негативно, ні позитивно,
      – підкреслив поліцейський.

      Щодо побиття ногами лежачого активіста під Подільським райвідділом поліції Києва Мельников сказав, що на той момент його забризкали балоном і його стан був дуже емоційним.

      Коли людина перебувала на землі, то якщо і наносилися якісь удари, то не по голові. У мене не було прямого наміру добити,
      – прокоментував Мельников.

      Він також заявив, що поліцейські намагалися завадити людям потрапити в чергову частину, де зберігається вогнепальна зброя.

      У свою чергу, кандидат у президенти України Ілля Кива вирішив також прокоментувати події, що трапилися. Він вважає, що кричати "Лягай, бандеро" – це не злочин.

      Якби я був на місці (поліцейського, – ред. 24 канал), то вчинив би ще жорсткіше,
      – наголосив Кива.

      Напередодні кандидат у президенти Ілля Кива пообіцяв внести заставу за капітана поліції Василя Мельникова, арештованого за підозрою в побитті ногами лежачого активіста під Подільським райвідділом поліції Києва.

       

      Опубліковано Ильєю Кивою Середа, 13 лютого 2019 р.

       

      Дивіться відео як правоохоронець, застосовуючи силу до активіста, кричить "Лягай, бандеро":

      Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.

      Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

      За що поліція затримала активістів у Києві?Близько 10 активістів правоохоронці затримали 9 лютого поблизу Контрактової площі. У тому ж місці кандидатка у президенти Юлія Тимошенко проводила свою зустріч з виборцями. Затримані активісти кажуть, що мали з собою плакати з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також – із закресленими прізвищами екс-члена "Батьківщини", голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      У поліції ж переконують, що затримані не пояснили, чому перебували на місці проведення акції. Правоохоронці також кажуть, що затримані не мали символіки та банерів, які б свідчили про те, що вони прийшли на акцію щодо справи Гандзюк. За словами поліції, у їхніх службових авто затримані повикидали зеленку, а ще в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Ілля Кива Затримання учасників акції щодо Гандзюк Поліція Новини Києва Сутички Протести
      Джерело: 24 канал
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