Любченко може стати наступним прем'єром, – джерела

Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри України. Як повідомили джерела 24 каналу, чинний міністр економіки та віцепрем'єр може замінити Дениса Шмигаля вже незабаром.

Інформація про те, що в уряді Дениса Шмигаля будуть кадрові зміни циркулює вже давно. Ймовірно, що їх і обговорять на засіданні "Слуг народу" у Трускавці.

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В уряді Шмигаля прогнозують кадрові зміни

Мовилось про відставку одразу кількох міністрів. Про те, хто під ударом – конкретно не повідомляють. У президентській політсилі зазначили: втрата крісла не загрожує главам Мінцифри, Мінфіну та МОЗ.

Тим часом, у ЗМІ називали кілька ймовірних кандидатів на звільнення. Це – глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку року

Зазначимо, що про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку 2021 року. Проте у "Слузі народу" тоді запевнили, що, звісно, колись у відставку Шмигаль піде, проте не зараз.

У пресслужбі Любченка інформацію поки не прокоментували

У пресслужбі Олексія Любченка поки інформацію не коментували. Редакція 24 каналу звернулась із відповідним запитом у Мінекономіки.

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Що відомо про Олексія Любченка: