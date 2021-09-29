Любченко може стати наступним прем'єром, – джерела
Джерело:24 канал
Олексій Любченко є одним з найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри України. Як повідомили джерела 24 каналу, чинний міністр економіки та віцепрем'єр може замінити Дениса Шмигаля вже незабаром.
Інформація про те, що в уряді Дениса Шмигаля будуть кадрові зміни циркулює вже давно. Ймовірно, що їх і обговорять на засіданні "Слуг народу" у Трускавці.
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В уряді Шмигаля прогнозують кадрові зміни
Мовилось про відставку одразу кількох міністрів. Про те, хто під ударом – конкретно не повідомляють. У президентській політсилі зазначили: втрата крісла не загрожує главам Мінцифри, Мінфіну та МОЗ.
Тим часом, у ЗМІ називали кілька ймовірних кандидатів на звільнення. Це – глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.
Про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку року
Зазначимо, що про можливу відставку самого Шмигаля говорили ще на початку 2021 року. Проте у "Слузі народу" тоді запевнили, що, звісно, колись у відставку Шмигаль піде, проте не зараз.
У пресслужбі Любченка інформацію поки не прокоментували
У пресслужбі Олексія Любченка поки інформацію не коментували. Редакція 24 каналу звернулась із відповідним запитом у Мінекономіки.
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Що відомо про Олексія Любченка:
- Любченко тривалий час працював у системі Державної податкової служби.
- З 2003 по 2005 очолював податкову адміністрацію Черкаської області.
- У 2009 – 2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації України.
- Також був помічником нардепа Віктора Тимошенка.
- Очолював ДПС з квітня 2020 року – проте без призначення конкурсу, офіційно призначений у квітні 2021 року.
- У травні 2021 Олексія Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки.
- Саме Любченко у випадку відсутності Шмигаля має виконувати його обов'язки.