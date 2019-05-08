Любий Поділ: українські архітектори пропонують "оживити" серце Києва – фото

Засновник архітектурного бюро Sergey Makhno Architects Сергій Махно представив проект оновлення громадського простору історичного центру Києва – Подолу.

Проект з милозвучною назвою "Любий Поділ" пропонує оновити громадський простір історичної місцевості в межах вулиць Нижній Вал, Верхній Вал, Оленівська та Ярославська.

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Проект не потребує великих архітектурних змін і жодної забудови новими будівлями. Навпаки – на меті команди показати, що для змін у місті потрібно зовсім небагато – просто привести вулиці до ладу, розповів Сергій Махно в інтерв'ю The Village Україна.

Як може змінитись Поділ у Києві?

За задумом авторів пропонують трансформувати простору поблизу Житнього ринку у Києві.

Там може з'явитись рухома кінетична скульптура, яка б перегукувалась з геометричною формою даху ринку. Це не дорога ідея – втілити її можна завдяки звичайним плівкам на розтяжках, яка ворушитиметься від подувів вітру.

Здалеку візуалізація нагадує велике житнє поле.

Як може змінитись простір біля Житнього ринку у Києві: дивіться фотопорівняння

У проекті повернути у середовище Подолу річку Глибочицю, яка протікає під вулицями Верхній і Нижній Вал. Поблизу Житнього ринку до неї впадав струмок Киянка, що витікав з місцевості сучасної Воздвиженки.

Є пропозиція зробити це буквально – показати річку крізь скляну платформу замість асфальту.

Щоправда, наразі проект представлений лише на стадії концепції.

Знайшли частину спонсорів і були готові його реалізувати, але досі не отримали офіційного погодження від місцевої влади Подолу,

– зазначив Сергій Махно

Чим відоме бюро Sergey Makhno Architects?Серед останніх великих проектів Sergey Makhno Architects – офіс "Академії ДТЕК" в новому бізнес-кампусі UNIT.City у Києві, найбільший ресторан японської кухні у Східній Європі Fujiwara Yoshi та офіс Ощадбанку на Подолі.



Інтер'єр власної квартири Сергія Махна Wabi Sabi Apartment наприкінці 2018 переміг в одній із номінацій престижного конкурсу The Architecture Master Prize у номінації Interior Design/Residential.



На початку 2019-го дизайн інтер'єру помешкання отримав бронзу на міжнародному конкурсі IDA Awards в США.