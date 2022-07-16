"Люблю на таке дивитися": як росіяни реагують на потужний удар по Дніпрі

Дві російські ракети влучили по Дніпру та вбили щонайменше 3 людей. Натомість у росії це чергова причина порадіти.

Відповідні коментарі росіяни почали залишати під дописами про Дніпро. Атаку на місто росія здійснила ввечері 15 липня.

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росіяни радіють з обстрілу українського Дніпра

Росіяни у коментарях пишуть чи не всі тези у стилі російської пропаганди. Зокрема, що:

"подарунок від усіх росіян від наших військових до п'ятниці. Треба відзначати";

"краса";

"супер";

"люблю на таке дивитися".

У такому "піднесенову" настрої росіяни у коментарях обзивають українців. Також традиційно намагаються принизити українську мову, просячи у коментарях вжити українську нецензурну лексику.

Загалом, коментарі – цинічні та прописані ніби за путінською методичкою.

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Останні пропагандистські заяви росії

15 липня пропагандистка бойовиків майя пирогова заявила чергову брехню, що Україна споганила Маріуполь новими будівлями, а також скверами та громадськими просторами. Натомість після атак росіян по будинках місто нібито "очистилося". Хоча насправді ситуація у Маріуполі жахлива – через погану якість життя там щодня помирає 25 – 30 людей.

У цей же день стало відомо, що в полоні окупантів помер британець Пол Урі. росіяни переконують, що від "хронічних хвороб". Проте цілком можливо, що до чоловіка застосовували силу. Варто пригадати, що він був волонтером, а не військовим.

Російська пропаганда цинічно заявила, що ракета нібито влучила у військову частину на Вінниччині. Це відверта брехня, адже росіяни 14 липня атакували мирних людей в центрі міста у Вінниці.

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