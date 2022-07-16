"Люблю на таке дивитися": як росіяни реагують на потужний удар по Дніпрі

16 липня 2022 , 02:37
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Дві російські ракети влучили по Дніпру та вбили щонайменше 3 людей. Натомість у росії це чергова причина порадіти.

Відповідні коментарі росіяни почали залишати під дописами про Дніпро. Атаку на місто росія здійснила ввечері 15 липня.

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росіяни радіють з обстрілу українського Дніпра

Росіяни у коментарях пишуть чи не всі тези у стилі російської пропаганди. Зокрема, що:

  • "подарунок від усіх росіян від наших військових до п'ятниці. Треба відзначати";
  • "краса";
  • "супер";
  • "люблю на таке дивитися".

У такому "піднесенову" настрої росіяни у коментарях обзивають українців. Також традиційно намагаються принизити українську мову, просячи у коментарях вжити українську нецензурну лексику.

Загалом, коментарі – цинічні та прописані ніби за путінською методичкою. 

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Автор: Діана Квасневська