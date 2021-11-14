Людей не можна використовувати як зброю, – Боррель провів розмову з главою МЗС Білорусі

Жозеп Боррель провів телефонну розмову з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм. Глава дипломатії ЄС заявив, що біженців не можна використовувати як зброю.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки переконаний, що склалась "неприпустима ситуація". Про це Боррель написав у твітері 14 листопада після розмови з главою МЗС Білорусі.

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Боррель заявив, що загострення на кордоні потрібно припинити

Жозеп Боррель написав, що поговорив з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, "щоб підняти (питання – 24 канал) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС".

Виникла ситуація неприпустима і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю,

– запевнив політик.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки пояснив: "Життя людей повинні бути захищені, а організаціям – дозволений доступ".

У МЗС Білорусі заявили про "безперспективність санкцій"

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що у розмові з Жозепом Боррелем підкреслив "безперспективність санкцій і контрпродуктивність санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь – ЄС".

Щодо загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні, то Макей:

"довів інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу;

надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні;

взаємодії з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН".

У Білорусі також заявили, що країна "зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи".

Коротко про загострення на кордоні Білорусі та Польщі

Повний текст публікації з твітера Жозепа Борреля:

Розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти (питання – 24 канал) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. Життя людей повинні бути захищені, а організаціям – дозволений доступ. Виникла ситуація неприпустима, і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю.