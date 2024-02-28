В Маріуполі фіксують велику кількість людей азійської зовнішності, – Атеш

Агенти "Атеш" повідомляють про значну кількості осіб азійської зовнішності в Маріуполі. Серед них помітили удмуртів і чувашів.

Раніше повідомлялося, що в планах Росії виселити корінних жителів Маріуполя з центру міста і заселити росіян. Втім, у "Атеш" повідомляють, що такими діями окупанти планують зменшувати кількість малочисельних народів, що проживають на території Росії.

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Що розповіли агенти "Атеш"

На проспекті Будівельників, ми зафіксували завантаження в кабіну військової вантажівки значної кількості удмуртів та чувашів,

– розповіли агенти.

Також в "Атеш" зазначили, що російська влада вже давно намагається знищити малочисельні народи, які проживають на території країни-агресора.

У своєму повідомленні вони закликають всіх жителів малих народів Росії до співпраці, щоб зупинити злочинний путінський режим.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

За інформацією від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, саме завдяки одному з мешканців Маріуполя вдалося збити другий російський літак А-50. Він також зазначив, що два роки тому, під час облоги, російські війська завадили жителям Маріуполя безпечно евакуюватися в Україну. Тепер російська авіація стає для них власним моментом відплати.

Андрющенко також повідомив, що останнім часом окупанти в Маріуполь звозять нову техніку та формують підрозділи. Ймовірно, її використовують для того, щоб оперативно підвозити снаряди та БК до першої ліній фронту.

Раніше радник міського голови Маріуполя розповідав, що велике скупчення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. На його думку, утримання російських військових у резерві неподалік Маріуполя викликає застереження, адже далі ці резерви можуть направити на Запорізький напрямок.