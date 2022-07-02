Люди готові їхати під кулями, аби не померти з голоду: як українці живуть під окупацією

Селище міського типу Козача Лопань, що у Харківській області, окуповане з 24 лютого. Місцеві мешканці місяцями вже живуть у підвалах без зв'язку, світла та води. За цей час були моменти, коли в них не було, що їсти. Люди були готові їхати під кулями до Харкова чи до Росії, аби просто не померти з голоду.

Переможець шоу "Голос країни" Іван Ганзера ексклюзивно сайту 24 каналу розповів, що за два кілометри від кордону з Росією мешкає його сестра. Виїхати звідти їй не вдалося, адже російська армія окупувала селище в перший день війни.

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Евакуація неможлива

Покидати рідні домівки та пересуватися на своїх машинах місцевим мешканцям заборонили. Від ударів "Градами" у селі постраждали люди. Однак, росіяни близько тижня не давали забрати навіть тіла, які просто лежали на вулиці.

Селище міського типу Козача Лопань окуповане з 24 лютого / Фото Getty Images

Спочатку вони (сестра Івана та її чоловік – 24 канал) категорично не хотіли евакуюватися до Росії. Але коли ситуація стала дуже складною, то стало байдуже, куди втекти, аби лишень подалі від куль та снарядів. Багато хто виїхав у Росію, коли була така можливість. І дуже багато людей транзитом виїхали до країн Європи,

– розповів він.

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Життя у підвалах та регулярні обстріли

Через постійні обстріли люди місяцями змушені сидіти у підвалах і готувати на вогнищах. За словами співака, багато місцевих мешканців хочуть повернутися до України. Однак, зараз евакуація неможлива нікуди.

Обстріли Харкова: важливі новини

У ніч проти 26 червня росіяни обстріляли селище міського типу Золоте у Харківській області, зокрема пошкодили 10 людських домівок. На місці вже працювали правоохоронці і вони передадуть матеріали справи до СБУ.

Окрім того, в ніч проти 26 червня російські окупанти знову ракетами обстріляли Харків. Внаслідок влучання у одному з районів міста спалахнули пожежі. Радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова повідомила, що постраждали цивільні, попередньо було відомо про 2.

Також 25 червня у Держатомрегулювання розповіли, що вороги знову обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів". Тому її перевели у глибокий підкритичний стан. У Держатомрегулювання повідомили, що установка не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Якщо бомбардування продовжуватимуться, то можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

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За словами Ганзери, людей тримають просто як живий щит. А техніка окупантів стоїть прямо на подвір'ях.