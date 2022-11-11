Люди скандують ЗСУ: українські військові вже у центрі Херсона – емоційне відео

Збройні Сили України вже зайшли в Херсон. Люди скандують "ЗСУ" та обіймають воїнів.

ЗСУ у центрі Херсона. Останні кілька годин всі це розуміли, але з нетерпінням чекали, коли цей довгоочікуваний момент можна буде побачити.

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Щасливі херсонці зустрічають захисників

Люди зустрічають ЗСУ біля Херсонської ОДА. Вони скандують "ЗСУ", обіймають наших воїнів та фотографуються з ними. На площі, де російські окупанти ще на весні розганяли проукраїнські мітинги автоматними чергами, знову вільно замайоріли синьо-жовті прапори, галас, та сміх.

ЗСУ зайшли в Херсон: емоційне відео

Також мережі з'явилося відео, як жителі Херсона радісно скандують "Слава Україні" та "Україна – понад усе". По місту їздять автівки з українськими прапорами, які гучно сигналять на своєму шляху.

Херсон повертається під контроль України

У розвідці повідомили, що Херсон повертається під контроль України, а до міста заходять частини ЗСУ. ГУР звернулося до російських загарбників із повідомленням, щоб вони добровільно здавалися в полон. Кожен, хто чинитиме опір – буде знищений.

Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку,

– наголосили в розвідці.

Сьогодні вся Україна – Херсон

Сьогодні зранку стало зрозуміло, що ЗСУ поруч з Херсоном й ось-ось на нас чекатимуть хороші новини. Вся Україна затамувала подих в очікування новин.

Згодом стало відомо, що Херсоні люди вже готові зустрічати ЗСУ. Вони зібралися в центрі та познімали російські триколорні ганчірки. На площі замайоріли синьо-жовті прапори. Місцеві жителі також стали збиратися на острівському мосту, щоб зловити зв'язок і дізнатися про звільнення міста.

Згодом з'явилися повідомлення, що ЗСУ вже в місті, проте офіційного підтвердження цьому ще не було. Але у мережі оприлюднили відео, як українські захисники у формі вішають український стяг на будівлю Головного управління Нацполіції. Також з'явилося фото, де херсонці обіймають захисника у Шуменському районі міста.

У Росії звітують, що повністю перекинули сили на лівий берег Дніпра. Окупанти, які залишились у місті, переодягаються в цивільне та ховають зброю по смітниках. ГУР закликає їх здаватися у полон.

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