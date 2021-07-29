Люди скаржились на польоти над будинками: подробиці катастрофи на Івано-Франківщині

В Івано-Франківській області 28 липня розбився літак, за штурвалом якого був досвідчений пілот Ігор Табанюк. Він та його троє пасажирів-хасидів загинули. Люди кажуть: неодноразово скаржились на польоти над домівками.

ЗМІ повідомили, що місцеві мешканці неодноразово скаржились на трюки, які пілот виконував прямо над будинками. Ті, хто мешкають біля аеродрому, просили не літати над їхніми помешканнями.

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Польоти Табанюк розпочав вранці 28 липня

Польоти у день трагедії – 28 липня – розпочались близько 10 ранку. Очевидиця подій Людмила Непийвода розповіла, що літак виконував трюки над Прутом.

Бачила, що робить "бочку","мертву петлю". Потім перший раз пролетів дуже низько просто над житловими будинками. Я ще обурилася, що знову літак носиться над нашими дахами,

– сказала жінка.

Вже після цього літак пролетів горизонтально, вирівнявся та упав униз. Майже одразу почувся вибух, а згодом – ще один.

Літак упав між гаражем та стіною будинку

Повітряне судно упало між гаражем та стіною будинку. На щастя, мати та двоє дітей перебували в іншому кінці і їм вдалось вискочити надвір. Поки їхали рятувальники, вогонь перекинувся на дах і другий поверх.

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Табанюку належав аеродром у Коломиї

Будинок, на який впав літак Табанюка, нещодавно відремонтували. Приміщення горіло внаслідок підпалу.

Аеродром, співвласником якого був Табанюк, розташований у Коломиї. Тут туристи могли брати уроки майстерності полоту та просто політати разом з досвідченим пілотом. Двоє з трьох хасидів, які загинули, прибули зі США, ще один – з Британії. У Коломиї вони відвідували місцеві святині. Загиблим було лише по 20 років.

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