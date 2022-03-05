Людей по всьому світу закликають виходити на мітинги з вимогою закрити небо над Україною: відео

Люди в усьому світі виходять на мітинги проти війни в Україні. У мережі з'являються відео, на яких сотні людей. Також людей закликали вийти з вимогою закрити небо над Україною.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Верховної Ради. Людей закликають виходити на мітинги на 10 день цинічної війни, яку Росія почала проти України.

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Увесь світ закликають виходити на мітинги, щоб закрити небо над Україною

У ролику звертаються до українців усього світу, яких 65 мільйонів. Звертаються й до тих, хто в останні дні став українцем за покликом духу та совісті, а таких сотні мільйонів.

5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину,

– закликають українців.

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Армія Росії слабка та дезорієнтована. Проте Путін, порушуючи всі закони війни, гатить ракетами по житлових районах великих українських міст. Через ці цинічні, жорстокі атаки гинуть сотні мирних людей та десятки дітей. Закриття неба може зупинити ракетні обстріли міст України.

До речі, багатотисячні мітинги цими днями відбулись у найбільших містах світу – Лондоні, Нью-Йорку, Атланті, Вашингтоні, Празі.

Також люди протестували на вулицях Норвегії, Швейцарії, Туреччини, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Франції і навіть Росії.



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