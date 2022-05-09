"Люди вимушені повертатися в місто": скільки маріупольців перебувають у фільтраційних таборах

9 травня 2022 , 16:40
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На сьогодні, у фільтраційних таборах окупантів – без права їх покидати, знаходиться близько 2 тисяч маріупольців у Новоазовському районі, ще декілька тисяч знаходяться у таких таборах Мангузького району.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що умови, в яких утримують українців із Маріуполя – жахливі.

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Найгірше те, що люди змушені повертатись до міста, бо їм нікуди йти, адже окупанти блокують можливості евакуації,
– повідомив радник мера Маріуполя.

Умови, в яких перебувають українці у таборах "фільтрації"

"Стосовно умов у цих таборах, то їх важко взагалі назвати умовами – людей понад 4 тижні утримують в одному із "фільтраційних таборів", без зміного одягу, немає жодних засобів гігієни, є один кран на всіх із холодною водою," – зазначає Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, усі сплять на підлозі, жодної медичної допомоги їм не надають. Їжу важко оцінити, як їстівну і цих людей також примусово залучають до громадських робіт. Все виглядає, як справжній концтабір, у гіршому розумінні цього поняття.

Ситуація в Маріуполі – що відомо

  • Ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін абсолютно цинічно заявив, що у розтрощеному Маріуполі зроблять "місто-курорт". Таку заяву він зробив під час жалюгідної ходи із простирадлом в кольорах "георгієвської лєнти" у центрі Маріуполя.
  • Український правозахисник Павло Лисянський розповів страшні деталі щодо фільтраційних таборів у яких перебувають маріупольці. Він зазначив, що самі росіяни називають ці табори – концентраційними, як у нацистів під час Другої світової війни.
  • Росіяни вперто продовжують забороняти порятунок військових із "Азовсталі". Вони стверджують, що будуть міняти лише полонених на полонених. Здача в полон для бійців "Азову" є неприпустимою, адже означатиме смерть. Адже саме азовців, окупанти вважають світовим злом.
Підписати петицію із закликом врятувати усіх бійців, які перебувають на території "Азовсталі" можна тут. Звернення адресоване ООН та її очільнику Антоніу Гутеррешу.

Детально про те, що відбувається у заблокованому Маріуполі: дивіться відео

 

Автор: Олена Кандяк