"Люди вимушені повертатися в місто": скільки маріупольців перебувають у фільтраційних таборах

На сьогодні, у фільтраційних таборах окупантів – без права їх покидати, знаходиться близько 2 тисяч маріупольців у Новоазовському районі, ще декілька тисяч знаходяться у таких таборах Мангузького району.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що умови, в яких утримують українців із Маріуполя – жахливі.

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Найгірше те, що люди змушені повертатись до міста, бо їм нікуди йти, адже окупанти блокують можливості евакуації,

– повідомив радник мера Маріуполя.

Умови, в яких перебувають українці у таборах "фільтрації"

"Стосовно умов у цих таборах, то їх важко взагалі назвати умовами – людей понад 4 тижні утримують в одному із "фільтраційних таборів", без зміного одягу, немає жодних засобів гігієни, є один кран на всіх із холодною водою," – зазначає Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, усі сплять на підлозі, жодної медичної допомоги їм не надають. Їжу важко оцінити, як їстівну і цих людей також примусово залучають до громадських робіт. Все виглядає, як справжній концтабір, у гіршому розумінні цього поняття.

Ситуація в Маріуполі – що відомо

Ватажок бойовиків "ДНР" Пушилін абсолютно цинічно заявив, що у розтрощеному Маріуполі зроблять "місто-курорт". Таку заяву він зробив під час жалюгідної ходи із простирадлом в кольорах "георгієвської лєнти" у центрі Маріуполя.

Український правозахисник Павло Лисянський розповів страшні деталі щодо фільтраційних таборів у яких перебувають маріупольці. Він зазначив, що самі росіяни називають ці табори – концентраційними, як у нацистів під час Другої світової війни.

Росіяни вперто продовжують забороняти порятунок військових із "Азовсталі". Вони стверджують, що будуть міняти лише полонених на полонених. Здача в полон для бійців "Азову" є неприпустимою, адже означатиме смерть. Адже саме азовців, окупанти вважають світовим злом.

Детально про те, що відбувається у заблокованому Маріуполі: дивіться відео