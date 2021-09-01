Люди значно кращі, – Моргенштерн заявив, що в Україні йому подобається більше, "ніж у Рашці"

Російський репер Моргенштерн дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Він зізнався, що любить Україну, а українці значно кращі люди, ніж росіяни.

Він пояснив, що українці не такі злі та не агресивні. Також російський артист зізнався, що був у багатьох українських містах.

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"Столиця кайфу"

Моргенштерн зізнався, що любить Україну та українців. Гордону він сказав, що ця "країна – столиця кайфу". На запитання журналіста, чи любить він Україну, музикант відповів, що обожнює і бував у Києві, Харкові, Одесі та проїздом "во Львіве". Серед міст він не назвав те, яке любить найбільше, а просто сказав, що обожнює Україну усю.

Це все просто одна суцільна якась столиця кайфу, реально. От чесно: в Україні мені подобається набагато більше, ніж у Рашці в плані людей,

– сказав Моргенштерн.

"У Росії людей їб*ть"

Українців репер назвав добрими, душевними і без агресії. Він зізнався не знає, як так вийшло, але має припущення.

Він припустив, що росіяни так відрізняються від українців тому, що з ними досить жорстко поводилися і поводяться так досі.

У Росії все життя людей – не ось їх (показує вверх, маючи на увазі владу – 24 канал), а людей! – все життя їб...ли чи їб...ть досі. У вас, напевне, такого немає. Але у вас люди всі такі добрі,

– припустив репер.

Моргенштерн додав, що його новий кліп "Новый мерин" знімали українці.

Моргенштерн і Україна: головне

У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі. Він облаяв людей, які розкритикували його концерт і подякував публіці, яка все ж прийшла, "незважаючи на скорботну х**ню".

У 2021 році Моргенштерн анонсував в Україні декілька концертів. Втім, тоді він потрапив у "чорний список" СБУ і йому заборонили в'їзд в Україну.

Тоді ж він заявив, що скасовує заплановані концерти у Києві, Харкові та Запоріжжі. Мовляв, йому "страшно їхати в Україну".