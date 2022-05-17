Людину розстріляли просто в автівці: Харківщина потерпає від нещадних обстрілів

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Там щодня населені пункти зазнають ударів від російської артилерії. За останню добу 2 людей в області загинуло, ще 10 – поранені.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з Харкова.

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Вона підтвердила, що на Харківщині внаслідок обстрілів є 10 поранених цивільних, ще двоє людей (у Циркунах та Печенігах) загинули.

Поранені люди постраждали від російських обстрілів у таких населених пунктах:

Циркуни,

Роганів,

Малинівка,

Коробочкине.

Окрім того, від обстрілів спалахнуло близько 10 пожеж. Внаслідок цього горів будинок культури у Дергачах та знищені житлові будинки у Циркунах. Також вигоріли кілька будинків у Чугуївському районі.

Як Харківщина потерпає від нещадних обстрілів

У Золочівській громаді на Харківщині, яка межує з Росією та окупованими територіями, ситуація складна. Там вже близько 30 загиблих цивільних. Окупанти обстрілюють будинки та цілі вулиці.

Окупанти розстріляли автівку у Золочівському районі (на Харківщині – 24 канал). Виїхав їхніх БТР та розстріляли машину, в якій була людина. Тіло довго не могли забрати. Ще одна жінка загинула біля церкви від обстрілів, її тіло взагалі не могли знайти повністю,

– розповів житель Золочева Василь Мірошник.

За його словами, внаслідок останніх обстрілів у Калинові на Харківщині загинули дві людини. "Те, що від них залишилося, вивезли на тачці", – додав він.

Вулиці Золочева повністю розбомблені російською артилерією. І місто продовжує страждати, обстріли не припиняються ні на добу.



Окупанти зруйнували багато будинків у Золочеві / Скріншот з відео 24 каналу

Водночас в самому Харкові, за словами кореспондентки, стало тихіше.

Яка ситуація на Харківщині: коротко

Батальйон Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив російських окупантів на Харківщині за межі державного кордону України. Бійці 15 травня зняли відео на тлі знаку 910/1 й звернулись до Володимира Зеленського з підтвердженням: "Ми дійшли, пане президенте, ми тут".

У відповідь президент України подякував хлопцям від імені всіх українців: "Вдячність моя без кордонів", – підкреслив Зеленський.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що наразі на півночі Харківської області залишається лише незначна ділянка, на якій діє ворог. Це – наслідок декількох успішних контратак українських сил.

Разом з тим у Генштабі ЗСУ надвечір 16 травня повідомили, що російські окупанти планують наступ у районі міста Ізюм, а також продовжують намагання завадити українським військовим дійти до кордону з Росією на межі області.

Загалом на Харківському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

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