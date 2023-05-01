За яких умов російський паспорт – не злочин: Лубінець розставив важливі акценти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що громадяни України на окупованих територіях мають брати російський паспорт або виїжджати. Адже у цьому випадку мовиться про збереження життя.

Посадовець в ефірі телемарафону прокоментував указ Владіміра Путіна про депортацію з тимчасово окупованих територій українців, які не взяли громадянство Росії. Лубінець пояснив, що такі рішення Кремля спрямоване точно не на депортацію українців, пише 24 Канал.

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Що каже Лубінець про паспортизацію українців

Це указ направлений на те, щоб узаконити примусову паспортизацію, яка відбувається на тимчасово окупованій території України. Це перше. І друге – зафіксувати й поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всіх громадян України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України,

– пояснив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За його словами, Київ має продовжувати не визнавати ці російські паспорти, які видають українцям на окупованих територіях. Адже їх видають під прямим, фізичним тиском. Тож Лубінець порадив взяти ворожий паспорт.

"Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію. Після цього, зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту та повернутись до нормального життя. Або для себе ухвалити рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", – сказав омбудсмен.

Дмитро Лубінець пояснив, що насправді злочин здійснює Росія.

І в цьому розрізі я публічно, як омбудсмен України, кажу, що ми, як Україна, як держава, не визнаємо російський паспорт як елемент скоєння злочину нашими громадянами. Знову ж таки, в цьому розрізі у нас лунали такі заяви, що будь-хто, хто взяв російський паспорт на тимчасово окупованій території, ми повинні до нього застосувати якийсь вплив, можливо, навіть кримінального характеру. Я категорично проти цього,

– написав Лубінець.

Він запевнив, що українці беруть російські паспорти на тимчасово окупованій території України, щоб вижити. І зовсім інша справа, за його словами, щодо тих, хто бере в цьому участь безпосередньо, організовує цей процес.

Що відомо про указ Путіна