Літак-снаряд з високою точністю: чим унікальні українські дрони, які атакують Росію

Українські дрони в Татарстані та безпілотник "Лютий" успішно виконують свою роботу. Дальність українських дронів є набагато більша, ніж 1200 кілометрів, що дозволить їм в майбутньому глибше просуватись територією Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що система російського ППО є досить слабкою. Це дозволить Україні мати вибір, куди влучати далі.

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Дальність дронів

За словами Каткова, дрони не летять по прямій, їм потрібно обходити зону протиповітряної оборони, орієнтуватись без супутникової інформації за допомогою системи, яка використовується в крилатих ракетах.

"Це означає, що дальність цих дронів більша, ніж 1200 кілометрів і це розширює географію українських ударів, які до цього, вважалося, були обмежені дальністю 1000, або й взагалі 700 кілометрів", – зазначив військовий експерт.

Дрон "Лютий"

Цей дрон був створений спеціально для точних та ефективних ударів по НПЗ.

"Вага бойової частини становить 50 кілограмів. Для нафтопереробного заводу така вага вибухової бойової частини – це те, що виводить його з ладу надовго. Однак недостатньо для того, щоб вивести з ладу виробниче промислове приміщення", – зауважив Катков.

Українські дрони в "Алабузі"

За словами військового експерта, якщо подивитись на кадри з "Алабуги", то видно, що туди влучає значно більший дрон, який схожий на літак малої цивільної авіації типу Cessna 172. Невідомо, що це саме за дрон, але в теорії такий літак на дрон переробити можна. Також можна зняти певне обладнання, яке потрібне для пілота літака, але не потрібне для дрона, а менша вага – більша дальність.

"Такий літак підіймає 400 кілограмів. У такий спосіб виходить "літако-снаряд" з високою точністю, бойовою частиною, яка може вразити не лише НПЗ, а й виробничі приміщення та склади", – прокоментував Катков.

Слабка російська система ППО

В Росії вперше українські дрони атакували Татарстан. Вони влучили по нафтопереробному заводу та особливій економічній зоні "Алабуга", на якій росіяни, ймовірно, налагодили масове виробництво ударних БпЛА.

Цей легкомоторний літак пролетів всю відстань, не був збитий, чи пригнічений засобами РЕБ. В "Алабузі" є не лише виробництво "Шахедів", поблизу є завод "Камаз", який виробляє вантажівки для російської армії та Нижньокамська ГЕС і росіяни не прикрили ці об’єкти протиповітряною обороною.

Враховуючи, що ворог не має масштабних засобів ППО, що у наших дронів велика дальність, відкривається нова "сторінка" російської географії. Якщо ми будемо мати відповідну кількість дронів, то велика територія Росії дозволить нам обирати, що саме сьогодні будемо уражати,

– підкреслив військовий експерт.

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