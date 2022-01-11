З лютого поліцейські отримають збільшені зарплати, – Монастирський

Лише на зарплати Нацполіції додатково виділили 1 мільярд. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Раніше Голова Нацполіції обіцяє підвищити зарплату поліцейським вже в січні

За його словами, у бюджетах останніх двох років грошей на збільшення зарплат не закладали, тому доплати відбувались точково.

Монастирський окремо наголосив, що підвищити зарплати доручили не тільки для поліцейських, а й для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Спецоперація "Акциз"

Монастирський зазначив, що гроші для підвищення зарплат вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз". Її розпочали проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з листопада 2021 року. Лише за 2 місяці це принесло 2,3 мільярда гривень.

Також міністр додав, що з лютого відновлять право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Що цьому передувало