Мабуть, любов: Лукашенко потішив "слугу" Шевченка ексклюзивними подарунками – фото

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Шевченко нещодавно відвідав Білорусь, де зустрівся з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Диктатор зробив українському народному обранцю кілька цікавих презентів. Зокрема, серед подарунків була горілка, виготовлена "за особливою технологією".

Лукашенко презентував Шевченку ексклюзивну серію "Президент", яку не купити в магазині. Про це нардеп розповів телеграм-каналу Pavlovsky News. Останній опублікував відповідні фото.

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Докладніше про подарунки від Лукашенка

Окрім горілки, "слуга" отримав шоколад, цукерки. Усе це виробляють у спеціальному цеху. За словами Шевченка, цукерки упаковано у тканинну подарункову коробку з гербом Білорусі. А їхній термін зберігання становить всього два тижні.

Щодо горілки "Президент", то Лукашенко особисто розповідав про неї. Її виробили за особливою технологією з кремнієвою суперфільтрацією. Це остання розробка часів розпаду СРСР. Диктатор наголосив, що доступ до такої якості мали тільки лідери соціалістичних республік.

Я не куштував, звичайно. Взагалі не п'ю, але так поставлю як цінний подарунок і експонат, щоб нагадував про цю зустріч,

– зауважив український політик.

Також нардепу вручили традиційні подарунки – настоянку та панно білоруських майстрів, виконане на тканини за технікою авторської вишивки.

Шевченко зізнається в любові до Лукашенка

Під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" парламентар заявив, що дійсно щиро любить Лукашенка як людину та як політика.

Він – харизматик, він – народний президент для мене... У нас почалися взаємини, та в підсумку він мене просто до себе запросив на зустріч,

– розповів Шевченко.

Нардеп пояснив, що ці "взаємини" зародилися після того, як він вніс до Верховної Ради державний прапор Білорусі на противагу біло-червоно-білому. І це помітив Лукашенко.

"Слуга" також нагадав, що він привітав Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах. На його переконання, більшість білорусів все одно проголосували за нього, "як би там опозиція не говорила".

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