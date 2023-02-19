"Права рука" Лукашенка міг покінчити з життям: версія загадкової смерті Володимира Макея

Володимир Макей пішов з життя ще у листопаді 2022 року. Спершу у Білорусі померли всі закордонні справи, а тоді й глава МЗС. У лютому 2023 року з'явилися нові деталі смерті Макея.

Макей вирушив на концерт до Кобзона у віці 64 років. Тоді причину його смерті офіційно не озвучили. А журналісти-розслідувачі з Bellingcat заявили про низку дивних збігів.

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Макей міг накласти на себе руки

Цікаво, що в офіційних формулюваннях, які поширила білоруська влада, не було заяв на кшталт "після тривалої хвороби" чи "раптово помер".

Згодом мовилося, що Макей начебто пішов з життя від інфаркту. Водночас згодом з'явилася ще одна версія – Макей міг накласти на себе руки.

Мовиться, що в останні місяці життя глава МЗС Білорусі страждав від дефіциту уваги з боку Лукашенка. Він розумів, що кар'єра його йде на спад. Окрім того, у Макея були проблеми в особистому житті.

Лукашенко перелякався смерті Макея

Лукашенко був присутній на прощанні з Макеєм. А от його російський "колега" Сєргєй Лавров траурну церемонію не відвідав.

Лукашенко неабияк перелякався смерті Макея. За лічені дні самопроголошений президент Білорусі змінив охорону та прислугу. Білоруський опозиціонер зауважив: Лукашенко боїться стати наступним у черзі на пишний похорон.