Макея міг "прибрати" й сам Лукашенко: політолог назвав ознаки

26 листопада стало відомо про смерть очільника МЗС Білорусі Владіміра Макея. Втім, ця подія не викликала бурхливої реакції з боку білоруської влади та місцевих ЗМІ.

Власне, у цьому й відображається данина честі тій людині, яка була частиною державного управління в Білорусі з боку політичного керівництва. Про це 24 каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

Варте уваги У владі Білорусі були лише Лукашенко та Макей: чому смерть глави МЗС – не випадкова

Лукашенко міг побачити загрозу

За словами політолога, для уряду смерть Макея мала бути трагедією, вона б відобразилась у державних ЗМІ, і, як наслідок, повинні були бути щонайменше слова президента Білорусі про співчуття й те, що "ця втрата не може бути заповнена".

"Але цього не було. Можна допустити, що з цього приводу не особливо й розчарувалися", – зауважує Вігірінський.

Це може свідчити про те, вважає політолог, що смерть Макея вигідна безпосередньо Лукашенку. Білоруський диктатор може прибирати тих людей, котрі, на його думку, здатні нести загрозу доволі хиткому режиму, який він вибудовує в себе в країні. Річ у тім, що Лукашенко віддає питання безпеки на відкуп іншим, а це, наголошує Вігірінський, ніколи не робило жодну країну сильнішою.

Якщо за твою військову безпеку відповідають військові іншої країни – ти такий собі президент. Навіть не з точки зору визнання на міжнародній арені, тому що він точно не перебуває у статусі легітимного головнокомандувача, а з точки зору можливих важелів забезпечення своєї влади,

– пояснює Андрій Вігірінський.

Найімовірніше, Макея справді "прибрали" як можливу загрозу. Якщо природну смерть політика інсценували, а за фактом це було умисне вбивство – байдужа реакція є цілком закономірною.

Реакція Арестовича на смерть Макея: дивіться відео

Раптова смерть Макея: коротко