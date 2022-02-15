Макрон і Байден домовилися перевірити, чи відвела Росія війська від України

Еммануель Макрон та Джо Байден провели чергову телефонну розмову. Їй передувало рішення Росії відвести частину військ від кордонів України.

Президенти США та Франції спілкувалися 15 лютого. Основною темою для розмови було безпекове питання в Європі, зокрема – ситуація навколо України.

Читайте також У США відреагували на рішення Держдуми про визнання бойовиків на Донбасі

Президенти перевірять заяви з Москви

За інформацією журналістів, Байден та Макрон розмовляли приблизно годину. Лідери погодилися, що важливо й надалі координувати свої дії щодо Росії на тлі загрози нового нападу на Україну. Крім цього, глави держав домовилися перевірити, чи Росія справді відводить свої війська від кордонів з Україною, як там оголосили раніше 15 лютого.

Байден виступить зі зверненням про Україну

У російському міноборони стверджують, що деякі підрозділи вже сьогодні повернуться у свої гарнізони . Втім, військові навчання все ще продовжуються.

Ввечері 15 лютого американський лідер виступить з терміновим зверненням щодо ситуації навколо України. Його транслюватимуть близько 22:30 за українським часом. Як пояснили у Білому домі, політик не оголошуватиме нову політику США щодо України, а лише опише вже наявну позицію.

Росія каже, що завершує навчання: дивіться відео