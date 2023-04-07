Китай висуне свої вимоги Європі за вплив на Росію, – політтехнолог

Президент Франції Еммануель Макрон 5 квітня з офіційним візитом прибув у Пекін. Його головним меседжем стало те, що Сі Цзіньпін може реально вплинути на перебіг війни і натиснути на Владіміра Путіна, аби той припинив війну.

Це для Китаю відкриває досить вигідну ситуацію, в якій він може розраховувати на певні дивіденди. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Політтехнолог вважає, що сьогодні, безумовно, у Китаю найбільше важелів впливу на Росію, однак питання стоїть в тому, що забажає Китай натомість.

Ми чудово розуміємо, що альтруїстів там немає, і Китай захоче натомість щось суттєве та відчутне. Починаючи від додаткових європейських ринків і закінчуючи розв'язанням питання щодо Тайваню,

– додав спікер.

"Вікно можливостей" для Китаю

Тизенгаузен припустив, Європі є, що запропонувати Китаю. До того ж зараз Макрон цією поїздкою вирішує і власне питання, адже претендує на лідерство в Європейському Союзі.

Заяви Китаю про недопустимість подальшої ескалації, обстрілів цивільних міст та використання ядерної зброї – це безумовно гарний знак.

Однак, давайте скажемо прямо, Китай не має прямої зацікавленості у тому, щоб війна в Україні припинилася. Поки Росія перебуває у вкрай тяжкому, зокрема підсанкційному становищі, поки європейські лідери готові влаштовувати паломництво в Пекін і пропонувати щось – це "вікно можливостей для" лідера Китаю,

– резюмував Тизенгаузен.

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