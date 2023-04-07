Китай висуне свої вимоги Європі за вплив на Росію, – політтехнолог
Президент Франції Еммануель Макрон 5 квітня з офіційним візитом прибув у Пекін. Його головним меседжем стало те, що Сі Цзіньпін може реально вплинути на перебіг війни і натиснути на Владіміра Путіна, аби той припинив війну.
Це для Китаю відкриває досить вигідну ситуацію, в якій він може розраховувати на певні дивіденди. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Політтехнолог вважає, що сьогодні, безумовно, у Китаю найбільше важелів впливу на Росію, однак питання стоїть в тому, що забажає Китай натомість.
Ми чудово розуміємо, що альтруїстів там немає, і Китай захоче натомість щось суттєве та відчутне. Починаючи від додаткових європейських ринків і закінчуючи розв'язанням питання щодо Тайваню,
– додав спікер.
"Вікно можливостей" для Китаю
Тизенгаузен припустив, Європі є, що запропонувати Китаю. До того ж зараз Макрон цією поїздкою вирішує і власне питання, адже претендує на лідерство в Європейському Союзі.
Заяви Китаю про недопустимість подальшої ескалації, обстрілів цивільних міст та використання ядерної зброї – це безумовно гарний знак.
Однак, давайте скажемо прямо, Китай не має прямої зацікавленості у тому, щоб війна в Україні припинилася. Поки Росія перебуває у вкрай тяжкому, зокрема підсанкційному становищі, поки європейські лідери готові влаштовувати паломництво в Пекін і пропонувати щось – це "вікно можливостей для" лідера Китаю,
– резюмував Тизенгаузен.
Візит президента Франції до Китаю: детальніше
- Метою візиту Еммануеля Макрона до Пекіна було переконати Сі Цзіньпіна "привести Росію до тями", або хоча б не постачати їм зброю.
- Разом з ним до Китаю прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона була жорсткішою у своїх висловах, і дотримувалася позиції близької до позиції Вашингтона. Макрон отримав теплішу зустріч у Пекіні і мав особисту розмову із Сі.
- Повідомляється, що в результаті обговорень китайського лідера переконали зателефонувати українському президенту Володимиру Зеленському. Візит Макрона не можна назвати провальним, однак підбивати підсумки ще зарано.