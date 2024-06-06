Макрон оголосив, що Франція збирається передати Україні літаки Mirage 2000

Незабаром наша держава отримає від Франції нову військову допомогу. Повідомляється, що Україні зможуть надати бойові літаки Mirage 2000.

Також у рамках цієї військової допомоги буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Франція надасть Україні бойові літаки

Еммануель Макрон розповів, що Франція регулярно допомагає нашій державі та народу чинити спротив російській агресії. Водночас французький лідер наголосив, що прагне уникнути потенційної ескалації.

Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 і запропонуємо навчити пілотів,

– заявив він.

Однак жодних деталей стосовно цього надання військової допомоги Еммануель Макрон більше не додав. Також достеменно невідомо, скільки саме подібних бойових літаків зможе отримати наша держава.

Зауважимо, Україна може використовувати французькі Mirage для виконання бойових завдань по землі, запускати крилаті ракети, як-от SCALP, Storm Shadow, та планувальні бомби HAMMER.

Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 з характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale.

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