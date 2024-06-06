Макрон оголосив, що Франція збирається передати Україні літаки Mirage 2000
Джерело:Le Figaro
Незабаром наша держава отримає від Франції нову військову допомогу. Повідомляється, що Україні зможуть надати бойові літаки Mirage 2000.
Також у рамках цієї військової допомоги буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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Франція надасть Україні бойові літаки
Еммануель Макрон розповів, що Франція регулярно допомагає нашій державі та народу чинити спротив російській агресії. Водночас французький лідер наголосив, що прагне уникнути потенційної ескалації.
Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 і запропонуємо навчити пілотів,
– заявив він.
Однак жодних деталей стосовно цього надання військової допомоги Еммануель Макрон більше не додав. Також достеменно невідомо, скільки саме подібних бойових літаків зможе отримати наша держава.
Зауважимо, Україна може використовувати французькі Mirage для виконання бойових завдань по землі, запускати крилаті ракети, як-от SCALP, Storm Shadow, та планувальні бомби HAMMER.
Макрон підтримав право України бити по військових базах на території Росії
- Еммануель Макрон переконаний, що Україна має право бити по російських військових об'єктах, з яких здійснюються обстріли. Про це президент Франції сказав на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня під час поїздки до Німеччини.
- Зокрема, незабаром Макрон може оголосити про створення коаліції військових інструкторів, що, ймовірно, відбудеться під час візиту Зеленського до Франції. Президент України заявляв, що "нам ніхто нічого не пропонував" і ідея НАТО в Україні ще не набула конкретних обрисів.
- За даними ЗМІ, Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів. Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків.