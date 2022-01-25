Макрон планує переговори з Путіним та Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом проведе перемовини з президентом Росії Путіним та президентом України Зеленським. У Єлисейському палаці кажуть, це – задля збреження стабільності у Європі.

Напередодні Макрон взяв участь у відеоконференції, організованій Джо Байденом. Президент США зібрав на зустріч лідерів Європи.

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Точна дата перемовин наразі невідома

Тепер Макрон має намір провести переговори з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Точна дата розмови – наразі невідомо, у Єлисейському палаці кажуть, що це буде найближчим часом.

Президент Макрон налаштований використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності Європи, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримувати держави ЄС у стурбованості своєю безпекою,

– сказали у Єлисейському палаці.

На перемовинах з Байденом Макрон висловив занепокоєність

У перемовинах з президентом США та лідерами ЄС, які відбулись 24 січня, президент Франції висловив глибоку занепокоєність тим, що відбувається на кордонах України. Він вважає, що Росію постійно попереджати про жорсткі наслідки ескалації. Для цього, наголосив Макрон, потрібно координувати зусилля союзників та вести діалог з Москвою.

Макрон також наполягає на продовженні активної роботи у рамках нормандського формату. Зустріч на рівні радників глав держав відбудеться 26 січня у Парижі.

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Що відомо про перемовини Байдена з європейськими лідерами:

Зустріч відбулась у закритому форматі – за допомогою відеозв'язку.

Участь у ній, окрім Макрона та Байдена, взяли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Шарль Мішель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Британії Борис Джонсон, глава уряду Італії Маріо Драгі та польський президент Анджей Дуда.

Лідери підтвердили свою постійну стурбованість через нарощування російської військової потужності біля кордонів України.

Також вони обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

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