Макрон поїде у Китай домовлятися про тиск на Росію задля миру

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про свій план відвідати Китай з офіційним візитом. Макрон вирішив відвідати Пекін після того, як Китай опублікував документ з пропозицією "політичного рішення" конфлікту в Україні.

У суботу, 25 лютого, він зазначив, що відправиться до Пекіна на початку квітня зі закликом до китайських чиновників допомогти здійснювати тиск на Росію, щоб зупинити агресію та побудувати мир.

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Макрон закликав Китай не постачати зброю Росії

Візит Макрона пов'язаний з публікацією "мирного плану" для України та Росії з боку Пекіна.

Очікується, що французький лідер закликатиме китайську сторону допомогти здійснювати тиск на Росію, щоб зупинити її агресію та сприяти відновленню миру.

"Те, що Китай долучається до мирних зусиль, дуже добре", – сказав Еммануель Макрон, закликавши Пекін "не постачати ніякої зброї Росії" і "допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона, очевидно, ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю, і щоб вона припинила цю агресію як передумову для переговорів".

У Пекін зібрався Лукашенко

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко планує здійснити візит до Китаю з 28 лютого до 2 березня. Він проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпінем.

Основною темою обговорень нібито стануть розвиток торговельно-економічних відносин, інвестиційні можливості, питання гуманітарного співробітництва та реалізації спільних проєктів. Також будуть розглянуті питання взаємодії в політичній сфері та реагування на найбільш гострі виклики в міжнародній обстановці.

Під час візиту Лукашенко також має заплановані зустрічі з представниками провідних китайських компаній та вищими державними посадовцями.

Китай вирішив стати посередником між Україною і Росією