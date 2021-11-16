Макрон попередив Путіна, що допоможе Україні у разі його агресії
Джерело:Интерфакс
Еммануель Макрон 15 листопада провів телефону розмову з Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили й ситуацію біля кордонів України.
Деталі розмови президентів
Лідер Кремля та французький президент зачепили тему Білорусі. Вони наголосили на важливості деескалації міграційної кризи.
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Крім того, лідери погодилися, що слід врегулювати питання щодо погроз диктатора Олександра Лукашенка заблокувати транзит газу в Європу.
Не оминули політики й теми України. Путін традиційно цинічно заявив, що Київ "продовжує свою деструктивну політику, спрямовану на зрив Мінських угод". Водночас Макрон, за даними ЗМІ, попередив колегу, що стурбований ситуацією в Україні та готовий допомагати їй забезпечувати територіальну цілісність.
Росія знову стягує війська: останні новини
- Західні ЗМІ заявили, що Росія стягує свої війська до кордону України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав бути готовим до повномасштабного вторгнення агресора в нашу країну.
- Західні партнери попередили Міністерство оборони України про серйозну загрозу наступу Росії. Загострення може бути вже цієї зими.
- Британські ЗМІ повідомили, що через побоювання російської агресії Лондон може відправити в Україну 600 спецпризначенців.
- Спікер української делегація для участі в ТКГ Олексій Арестович заявив, що рівень небезпеки вторгнення Росії нагадує ситуацію 2014 року.
- Водночас президент Володимир Зеленський назвав дії Кремля "психологічним тиском, який вже не діє". Він запевнив, що наша армія дасть відсіч окупантам.