Макрон попередив Путіна, що допоможе Україні у разі його агресії

Еммануель Макрон 15 листопада провів телефону розмову з Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили й ситуацію біля кордонів України.

Деталі розмови президентів

Лідер Кремля та французький президент зачепили тему Білорусі. Вони наголосили на важливості деескалації міграційної кризи.

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Крім того, лідери погодилися, що слід врегулювати питання щодо погроз диктатора Олександра Лукашенка заблокувати транзит газу в Європу.

Не оминули політики й теми України. Путін традиційно цинічно заявив, що Київ "продовжує свою деструктивну політику, спрямовану на зрив Мінських угод". Водночас Макрон, за даними ЗМІ, попередив колегу, що стурбований ситуацією в Україні та готовий допомагати їй забезпечувати територіальну цілісність.

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