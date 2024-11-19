Знадобиться марсельське мило: Макрон потиснув руку Лаврову на саміті G20 у Бразилії

Макрон і Лавров зустрілися в рамках саміту G20 у Бразилії. Їхнє коротке рукостискання стало несподіваним моментом зустрічі.

Під час саміту G20, що проходив у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) президент Франції Еммануель Макрон коротко потиснув руку міністру закордонних справ Росії Сєргєю Лаврову. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.

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Що відомо про рукостискання Макрона і Лаврова

За даними видання, цей момент зафіксували на камеру під час підготовки до традиційного "сімейного фото". Проте після цього жесту Макрону, мабуть, доведеться ретельно помити руки з милом, адже міністр закордонних справ Росії нещодавно відзначився своєю звичкою "досліджувати" носові скарби прямо на міжнародній арені.

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Рукостискання між представниками двох країн, які припинили діалог через агресію Росії проти України, викликало неабиякий резонанс. Зустріч була несподіваною, зважаючи на напружені відносини між Францією та Росією через військову агресію останньої.

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