Макрон пояснив, чому часто дзвонив Путіну на початку війни

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що його країна не у війні з Росією. Він часто дзвонив Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Макрона, ці розмови велися на прохання президента Володимира Зеленського.

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Французький президент наголосив, що його країна не воює і ніколи не воювала з Росією. І хоч він не поділяє поглядів Путіна, готовий вести з ним діалог. І продовжить це робити доти, доки це допомагатиме просуванню мирних переговорів. Таку заяву Макрон зробив в рамках своєї передвиборчої кампанії.

Я робив те саме з початку війни, щоразу на прохання президента України Зеленського. Тому що він вважав підтримку такого діалогу корисною,

– сказав Макрон.

Макрон не поїде до Києва

Президент Франції не планує їхати до України. Він вважає, що це буде безплідний візит, який не принесе нікому користі. А, за його словами, він робить лише те, що "матиме ефект".

З початку повномасштабної війни Макрон телефонував Путіну щонайменше 8 разів. За це його критикують. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поставив Макрона в один ряд з Гітлером, Сталіним і Полом Потом.

Нагадаємо, що після звірств у Бучі Європа зайняла більш жорстку позицію. Навіть Макрон закликав до нових потужних санкцій проти Росії. П'ятий пакет санкцій може включати:

закриття європейських портів для російських товарів;

відключення / заморозка транзакцій з групою російських банків;

заборона вугілля.

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