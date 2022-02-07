Макрон прибув у Росію на зустріч з Путіним: його літак оминув Білорусь
Джерело:Le Monde
Президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого прибув до Москви на зустріч з російським главою Володимиром Путіним. Літак політика оминув повітряний простір Білорусі.
Перед своїм візитом у Росію Макрон наголосив, що налаштований позитивно. Французький лідер сподівається, що зможе вплинути на російського, однак не вірить "у спонтанні чудеса".
Читайте також Занадто складна ситуація: у Кремлі не очікують прориву від зустрічі з Макроном
Макрон прибув у Москву
Еммануель Макрон вже прибув до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Маршрут польоту був побудований так, аби уникнути повітряного простору Білорусі.
Основною темою діалогу глав держав стане напруженість у Європі. Насамперед вони обговорять ситуацію з Україною.
Зустріч політиків розпочнеться о 18:00 за Києвом. Наразі Макрон та французька делегація проходять тестування на коронавірус.
Літака Макрона приземлився в Москві: дивіться відео
Візит Макрона в Росію та Україну: що відомо
- Раніше стало відомо, що Еммануель Макрон здійснить робочий візит до Москви. Політик заявив, що має намір відмовити президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.
- Натомість у Кремлі зазначили, що не очікують прориву від зустрічі політиків. Усе тому, що ситуація – "надто складна".
- Після візиту до держави-агресорки французький президент відвідає Київ. Це станеться 8 лютого. Разом з ним в Україну приїде й очільник закордонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Зверніть увагу – Фейгін про шанс вторгнення Росії в Україну: дивіться відео