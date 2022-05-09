Макрон пропонує низку ініціатив, аби прискорити процес вступу України до ЄС

Вступ України до ЄС, за чинними правилами, може тривати роками. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував декілька ініціатив, які могли б допомогти пришвидшити цей процес.

Зокрема, нещодавно переобраний французький лідер запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти у Союз нашу державу. Про таку ініціативу Макрон оголосив на засіданні Європарламенту у Страсбурзі 9 травня, інформує 24 канал.

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Макрон про пришвидшення вступу України до Євросоюзу

Еммануель Макрон у своєму виступі закликав створити "нову організацію європейської політичної спільноти". За його словами, така організація змогла б вітати у своїх лавах Україну.

Україна, завдяки своїй боротьбі та мужності, уже є ключовим членом нашого союзу,

– підкреслив президент Франції.

Разом з тим Макрон зауважив, що процес вступу до Євросоюзу, за нинішніми нормами, зазвичай триває роками, ба інколи – десятиліттями. Тому президент Франції закликав європейську спільноту до масштабних реформ та оновлення правил.

Будемо чесними, Євросоюз, у короткотерміновій перспективі, не може бути єдиними засобом структурування європейського континенту. Нам необхідне реформування – це очевидно,

– додав Макрон.

Останні новини Макрон – Україна

30 квітня Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському. Лідери країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії. Зокрема, йшлося про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства у Євросоюзі та розслідування російських воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави.

Після цього, 3 травня, обраний на другий термін президент Франції зателефонував Путіну – розмова тривала дві години. Раніше Макрон часто зідзвонювався з президентом країни-агресорки, однак ця розмова стала першою відтоді, відколи світ дізнався про звірства російських військових на Київщині, зокрема у Бучі.

5 травня Франція збільшила загальну допомогу Україні до 2 мільярдів доларів. Про це Макрон заявив у відеозверненні під час міжнародної донорської конференції у Варшаві.

Під час своєї інавгурації 7 травня, після переобрання на другий термін президентства, Макрон згадав про війну Росії проти України. Він заявив, що Франція продовжить підтримувати Україну й пообіцяв допомогти у перемозі демократії.

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