Макрон пропонує низку ініціатив, аби прискорити процес вступу України до ЄС
Вступ України до ЄС, за чинними правилами, може тривати роками. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував декілька ініціатив, які могли б допомогти пришвидшити цей процес.
Зокрема, нещодавно переобраний французький лідер запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти у Союз нашу державу. Про таку ініціативу Макрон оголосив на засіданні Європарламенту у Страсбурзі 9 травня, інформує 24 канал.
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Макрон про пришвидшення вступу України до Євросоюзу
Еммануель Макрон у своєму виступі закликав створити "нову організацію європейської політичної спільноти". За його словами, така організація змогла б вітати у своїх лавах Україну.
Україна, завдяки своїй боротьбі та мужності, уже є ключовим членом нашого союзу,
– підкреслив президент Франції.
Разом з тим Макрон зауважив, що процес вступу до Євросоюзу, за нинішніми нормами, зазвичай триває роками, ба інколи – десятиліттями. Тому президент Франції закликав європейську спільноту до масштабних реформ та оновлення правил.
Будемо чесними, Євросоюз, у короткотерміновій перспективі, не може бути єдиними засобом структурування європейського континенту. Нам необхідне реформування – це очевидно,
– додав Макрон.
Останні новини Макрон – Україна
- 30 квітня Еммануель Макрон зателефонував Володимиру Зеленському. Лідери країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії. Зокрема, йшлося про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства у Євросоюзі та розслідування російських воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави.
- Після цього, 3 травня, обраний на другий термін президент Франції зателефонував Путіну – розмова тривала дві години. Раніше Макрон часто зідзвонювався з президентом країни-агресорки, однак ця розмова стала першою відтоді, відколи світ дізнався про звірства російських військових на Київщині, зокрема у Бучі.
- 5 травня Франція збільшила загальну допомогу Україні до 2 мільярдів доларів. Про це Макрон заявив у відеозверненні під час міжнародної донорської конференції у Варшаві.
- Під час своєї інавгурації 7 травня, після переобрання на другий термін президентства, Макрон згадав про війну Росії проти України. Він заявив, що Франція продовжить підтримувати Україну й пообіцяв допомогти у перемозі демократії.
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