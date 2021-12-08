Макрон проведе переговори із Зеленським і Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон невдовзі хоче обговорити ситуацію на Сході України зі своїми колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Раніше він вже поспілкувався з іншими світовими лідерами.

Макрон вже поговорив про Україну з лідерами США, Німеччини, Великої Британії та Італії. Про це журналісти пишуть, посилаючись на свої джерела в Єлисейському палаці.

До речі Байден ще раз поговорив із європейськими лідерами після дзвінка Путіну

Макрон подзвонить Путіну та Зеленському

Очільники 5 держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність і безпеку України. Найближчими днями Макрон планує зателефонувати ще Зеленському та Путіну.

До речі, французького президента запитали про можливі нові санкції проти Росії. Той відповів, що слід дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна. За його словами, стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання.

Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна – 24 канал) в переговорні формати,

– сказав Макрон.

Що відомо про розмову Путіна та Байдена