Макрон відклав візит до України: причина вже відома

Президент Франції Еммануель Макрон відклав свій візит до України. Поїздка була запланована на наступний тиждень.

Візит Макрона перенесли з міркувань безпеки. За даними видання, очікувалося, що президент Франції відвідає Україну упродовж 13 – 14 лютого.

До речі Це те, що допоможе, – Макрон у Давосі анонсував важливий крок щодо безпеки України

Президент Франції відклав візит до України

У Єлисейському палаці зазначили, що поїздку відклали з міркувань безпеки. Цікаво, що за даними журналістів, таке рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.

До слова, французько-українська ділова асоціація Medef International також скасувала візит до нашої держави.

Видання пише, що Макрон спочатку мав відвідати Одесу, опісля вирушити до Києва. Також оголосити про створення фонду у 200 мільйонів євро, які будуть виплачується як пожертвування для цивільних проєктів.

Окрім того, очікувалося, що глава держави офіційно оголосить про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатор французької допомоги Україні.

Зеленський поговорив з Макроном

Зауважимо, що у вечірньому зверненні до українців 10 лютого Володимир Зеленський розповів, що розмовляв з Еммануелем Макроном.

Український лідер наголосив, що це були дуже продуктивні та потрібні перемовини, необхідні саме зараз. Адже зміст перемовин точно зміцнює нас – нас усіх у Європі.

Президент проінформував французького колегу щодо ситуації на полі бою. Зокрема, про загрози, про наші потреби.

"Ми детально обговорили те, що посилить наших воїнів. РЕБ і ППО, артилерію. Подякував за ефективні французькі системи «Цезар». Обговорили наявний дефіцит артилерійських снарядів і те, як можемо його заповнити", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна цінує лідерство Франції в "Коаліції артилерії", створеної в рамках "Рамштайну", яка додає перспектив нашому захисту від російських атак.

Окрім того, детально обговорили безпекову угоду між нашими державами – безпекові гарантії. До речі, її фіналізують.

"Команди активно працюють, і можемо вийти на дуже амбітний рівень, який буде потрібним сигналом усій глобальній спільноті. Сигналом про те, що Європа вміє захищати життя, вміє додавати безпеки – на покоління. Еммануеле, пане Президенте, я дякую тобі!" – підкреслив Зеленський.