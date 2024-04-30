Усе прораховано: яка стратегія Макрона щодо війни в Україні
Після заяв про можливе введення військ НАТО на територію України Еммануель Макрон заявив, що французька ядерна зброя може стати частиною європейської оборони. Президент Франції виявився серйозним політиком і гарним стратегом.
Зараз Макрон займається тим, що намагається розбудити Європу. Про це 24 Каналу сказав ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зазначивши, що французький лідер є одним з небагатьох, хто дійсно розуміє небезпеку від Росії та з чим зіштовхнулася Україна.
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Що задумав Макрон щодо війни в Україні
Макрон розуміє, що якщо Україна не вистоїть, то вся ця російська "орда" хлине на Європу. Тож Україна має протистояти з допомогою усього світу, який зараз сприймає цю війну як заголовки в газетах. Своїми заявами про можливе відправлення військ в Україну лідер Франції звернув увагу Європи на себе й зафіксував, що серйозно ввійде у війну. Далі він взяв паузу, бо такі заяви налякали французів.
"Зараз Макрон, витримавши паузу для внутрішніх чвар і заспокоєння населення, пішов на "друге коло". Розповідаючи, що у Франції "Біла книга" у ранзі закону, а не белетристики. Ми єдині з ядерною зброєю у Європі, а Україну як і раніше треба рятувати, бо Україна рятує нас", – пояснив Асланян.
Своїми заявами французький лідер робить для європейців звичною думку про те, що якщо Україна не виграє, то програють усі; якщо Україні не допомогти, то це поразка Європи й Росія піде далі та знищить усю Європу.
Макрон точно розрахував усі свої кроки на 5 ходів наперед. Це для нас кожного разу експромт і подив (заяви Макрона – 24 Канал). Макрон чудово знає в яку точку б'є,
– запевнив Асланян.
Саме тому зараз він заговорив про те, що ядерна зброя Франції може стати частиною загальної європейської системи оборони. Такими заявами Макрон досягнув того, що тема війни в Україні знову стала №1 для європейців. Так, якщо раніше Європа могла відмахнутися, то тепер це змінилося. Нині Європа серйозно приміряє на собі перспективу реального втручання у війну Росії з Україною. І це – величезне політичне досягнення Еммануеля Макрона.
Що підштовхнуло Макрона
Асланян переконаний, що саме напад Ірану на Ізраїль підштовхнув Макрона до ядерної риторики. Річ у тім, що Іран показав усьому світові, що не треба боятися голослівних диктаторів, які страшні хіба всередині своїх країн.
"Раніше найголовнішим "гопником" у світі була Північна Корея, другим був Іран, бо постійно влаштовував проксі-війни проти Ізраїлю. Тепер Іран, випнувши груди, показав буцім завдав рішучого удару по Ізраїлю та "здувся". Зганьбився так, що стало зрозуміло, що насправді нічого собою не представляє", – зазначив ведучий "Ходорковський Live".
Що ще казав Макрон
- Макрон заявив, що європейські країни можуть зіштовхнутися з "великими ризиками" протягом найближчих років. А сьогоднішня Європа "може померти".
- Президент Франції пояснив, чому в Україні неможливо створити таку модель ППО, як в Ізраїлі. За його словами, це вимагає багато ресурсів і часу.
- Макрон виступив з ініціативою щодо припинення бойових дій на час Олімпійських ігор, що відбудуться влітку 2024 року. Мовиться не лише про війну в Україні.