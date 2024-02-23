Зустріч у Парижі: Макрон запросив європейських лідерів обговорити допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон проведе 26 лютого зустріч у Парижі з європейськими лідерами. На ній планується обговорити конкретні кроки та спільні ініціативи для підтримки України.

На зустрічі будуть присутні кілька глав держав, урядів та представників міністерств. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

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Що відомо про зустріч

Французькі посадовці розповідають, що Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі відсутні ознаки "втоми від України", навіть на фоні труднощів із виділенням подальшої допомоги від США.

Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України,

– зазначили у Єлисейському палаці.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час розмови з Polsat News повідомляв, що отримав запрошення від Макрона.

"Президент Макрон запросив до Парижа цілу низку європейських лідерів на спеціальній основі, щоб обговорити нові пропозиції щодо рішень і допомоги Україні. Ми обговоримо їх детально", – розповів Дуда.

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