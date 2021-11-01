Макрон заявив, що прем'єр Австралії обдурив його

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обдурив його щодо угоди про підводні човни. Париж через AUKUS ствтратив 66 мільярдів доларів.

Так, у Макрона запитали, чи думає він, що Моррісон обдурив його щодо створення нового альянсу. Президент Франції відповів, що "не думає, а знає це".

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