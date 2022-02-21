Макрон заявив, що йому вдалося домовитися про саміт Путіна і Байдена

Президент Франції Еммануель Макрон проявив неабияку дипломатичну активність задля деескалації ситуації навколо України. Тільки 20 лютого він поговорив із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

А ще – з президентом США Джо Байденом і аж двічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За повідомленням із Єлисейського палацу, Макрону начебто вдалося досягти домовленості про саміт глав Білого дому та Кремля.

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Макрон домовився про саміт Путіна і Байдена – якщо не буде ескалації

Президент Франції Еммануель Макрон за минулу добу провів кілька важливих міжнародних розмов задля пошуку шляху до деескалації ситуації навколо України. Зокрема, поговорив з лідерами США, Росії (двічі) та Великої Британії.

І, здається, йому вдалося досягти певного успіху. Щонайменше, за свідченням заяви з Єлисейського палацу (адміністрації французького президента). Там заявили, що:

Макрон запропонував Джо Байдену та Володимиру Путіну провести саміт із питань безпеки та стабільності в Європі.

А після нього – ще один, вже "з усіма зацікавленими сторонами".

І президенти США та Росії прийняли цю пропозицію.

24 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен мають узгодити програму саміту.

Макрон при цьому наголосив, що буде сприяти проведенню саміту, але він можливий тільки за умови, "якщо Росія не вторгнеться в Україну".

Зауважимо, що:

У Білому домі підтвердили інформацію Макрона. Речниця Джен Псакі заявила, що "президент Байден у принципі погодився на зустріч с президентом Путіним".

А проте й зазначила, що поки схоже, наче Росія готується не до дипломатії, а до війни. США, утім, до дипломатичних зусиль готові будь-якої миті.

США, утім, до дипломатичних зусиль готові будь-якої миті. На офіційному сайті Кремля коментарів щодо цієї інформації поки (станом на 4 ранку за Києвом) не було.

Перегляньте й подробиці про попередні розмови світових лідерів минулої доби:

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