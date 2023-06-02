Путін може мати на кожного теку, – Клочок припустив, чому Макрон знову говорить про перемовини

Еммануель Макрон заявив, що у випадку коли буде стояти питання між судом над Владіміром Путіним в Гаазі та переговорами з ним, пріоритетом будуть переговори. Вже понад рік триває війна, проте президент Франції продовжує говорити про перемовини з Путіним.

Керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок звернув увагу на лідерів країн, які зробили заяви, що співзвучні з позицією Росії – Франції, Угорщині, Хорватії, Сербії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Так, як хоче Путін, не буде

Не дивлячись на всі події, що відбуваються в Україні останні майже півтора року, ще є низка країн, очільники яких дозволяють собі робити заяви на підтримку Путіна: мовляв, давайте з ним про щось домовлятися.

Чим далі, тим більше людей в світі розуміють, що з очільником Кремля не те що немає про що домовлятися, він сам цього не хоче. Він стоїть на позиції або буде по-моєму, або – ніяк,

– підкреслив політичний аналітик.

Але для України це неприйнятно. Так, як хоче Путін, точно не буде. І його рано чи пізно буде знищено.

Валерій Клочок пояснив, як Путін контролює своїх "прихильників" в Євросоюзі: дивіться відео

Могли бути домовленості

А Макрон, Орбан, Вучич та інші роблять заяви на його підтримку, тому що у Путіна на кожного з них є тека. І вміст її може чинити серйозний тиск на них, якщо дані з тих тек будуть опубліковані.

Макрон переміг на президентських виборах у Франції дуже дивним чином. Хоча в нього була суперниця – Марі Ле Пен, яка є пропутінською. І очільник Кремля мав можливості допомогти їй перемогти. Але переміг Макрон. І тому можна припустити, що у нього з Путіним могли бути якісь домовленості,

– зауважив Клочок.

Так само як і у Орбана, Вучича та інших проросійських політиків в Європейському Союзі. І Путін їх ще може використати для того, щоб озвучувати необхідні йому тези.

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