Показово, що візит відбудеться до зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна і організується він на запрошення китайської сторони. Про це пише Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

Що означає візит Макрона у Китай?

Результати можуть стати наочною демонстрацією динаміки "автономізації європейської політики" – тобто процесу, коли держави ЄС діють не лише у фарватері політики США.

Що це означає для нас? А ось це найцікавіше. Говоритимуть і про Росію, а також про російсько-українську війну. Дам просто цитату з англомовного китайського джерела: "Ми сподіваємося, що Китай зможе переконати Росію покласти край війні та розпочати переговори, які поважатимуть основні права України та дозволять нам досягти миру і безпеки на європейському континенті", – сказало джерело".

Чи на користь це Пекіну? Так. Це демонстрація того, що ця проблема не може бути вирішена без Китаю (саме тому Трамп так поспішає). Друга частина інтересів – не допустити надміру активного російсько-американського треку.

Адже масштабні поступки для Кремля стануть відправною точкою, з якої Росія спробує повернути вплив у колись "свої" регіони. До них у Москві зараховують і Центральну Азію та Кавказ, де вже закріплюється Китай.

Третій інтерес – питання Тайваню, і воно дуже цікаве для нас. Пам'ятаєте 2023 рік та 6 пунктів Китаю щодо війни – документ, який назвали "китайським планом" і який розкритикував Володимир Путін? Перший пункт цього списку – суверенітет та територіальна цілісність.

Для КНР це важливо. Не через "любов" до України, а через Тайвань, який вважається частиною Китаю. Визнання "нових російських територій", особливо через етап "народних республік" – поганий прецедент для Пекіна. І це можна використати.

Завдання з зірочкою для України

Підведемо лінію. Учора з'явилися матеріали щодо візиту Макрона, у яких згадуються Росія, війна проти України, Тайвань. Учора ж Макрон зустрівся з Зеленським. Я дуже сподіваюся, що говорили й про активність "на східному напрямі". Президент Франції – добрий посередник у розмовах із Сі Цзіньпіном. У нього може вийти.

Далі є завдання зі зірочкою – досить оперативно "оживити" східний вектор української політики. Щоб було про що розмовляти та що пропонувати.

Поїздка Стіва Віткоффа до Москви – це одна з останніх спроб встигнути з мирним процесом до візиту Трампа до Китаю. Але Росія навряд чи відступить від своїх "хотілок" на цьому етапі. Тому контури мирного процесу формуватимуться вже у 2026 році, по лінії США – Китай.

Але якщо Макрон досягне успіху, тоді по лінії США – ЄС – КНР. Де тут Україна? А для того, щоб бути там, нам треба вирішити згадане вище завдання з зірочкою.