У Макрона підтвердили, що він планує візит в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон планує в середу, 15 червня, приїхати в Україну. Він відвідає Київ після візиту в Молдову.

Чи чекати Макрона в Києві

Про це повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель. Зазначимо, що сьогодні, 13 червня, CNN з посиланням на Єлисейський палац повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон не має конкретних планів здійснювати візит до України під час війни.

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Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, на цьому етапі нічого не вирішено,

– повідомили в Єлисейському палаці.

Варто зазначити, що Макрон – один з небагатьох лідерів ЄС, які не відвідували Україну під час війни. Президент Франції, яка зараз очолює Раду Європейського Союзу, неодноразово заявляв, що поїде в Україну, коли це буде "корисно". Востаннє він був в Україні 8 лютого в рамках зусиль щодо деескалації.

Візит трьох лідерів

Раніше італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

За інформацією видання, Шольц, Макрон та Драгі цією поїздкою хочуть продемонструвати європейську єдність. Але, якщо голова Єврокомісії фон дер Ляйєн під час свого візиту до Києва 11 червня виступала за прийняття України до Євросоюзу, чи підтримають її пропозицію Шольц та Макрон – наразі неясно.

Підтримка України і турбота за обличчя Путіна

Постійні дзвінки Макрона до Путіна викликали чимало жартів та критики. Наприклад, Президент Польщі Дуда порівняв розмови з російським президентом з перемовинами з Гітлером.

А у травні президент Володимир Зеленський розповів, що Макрон пропонував Україні піти на територіальні поступки, щоб буцімто "зберегти обличчя Путіну" і "не принижувати Росії". Український лідер відповів, що українці не готові поступатися своїми територіями, адже це несправедливо.

Пізніше президент Франції також закликав не принижувати Росію, щоб після війни вона вийшла з ізоляції. Заяву французького лідера різко розкритикував глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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