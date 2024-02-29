"Вчепилися одне одному в горлянку": євродепутат різко розкритикував дії Макрона та Шольца

Німецький євродепутат від групи "Зелених" Райнгард Бютікофер розкритикував відсутність у Європі сильних лідерів. Мовиться про тих, хто був би готовим відповісти на геополітичні виклики та зміцнити європейську безпеку.

Також він висловився щодо французького лідера Еммануеля Макрона та німецького канцлера Олафа Шольца. Про це Райнгард Бютікофер заявив під час дебатів в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу.

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Вчепилися один одному в горлянку

Бютікофер відповів на заклики президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зміцнити європейську оборонну промисловість та наростити її потужності. Депутат заявив, що в Європі не вистачає лідерів, які б перетворили плани у дії.

Він також розкритикував Макрона за нереалістичні заяви щодо введення військ НАТО в Україну та Олафа Шольца, який не хоче передавати далекобійні ракети Taurus.

Відчуваючи, що корисне лідерство президента Байдена слабшає, вони вчепилися один одному в горлянку, принижуючи, підриваючи й ображаючи один одного. Поки один з них є героєм грандіозних заяв без реального змісту, інший, чия партія все ще частково є партією умиротворення, приховує свою боязкість за грою з альтернативними фактами,

– заявив європейський депутат.

Водночас Бютікофер розкритикував бездіяльність Італії та Іспанії. Втім, зазначив, що певне лідерство походить від північних та східних країн ЄС.

Євродепутат також підтримав пропозицію Естонії витрачати 0,25% від ВВП на оборону та закликав сформувати фалангу парламентів, аби відповісти геополітичним викликам.

Про які дії Макрона та Шольца сказав євродепутат: основне