Дід російського льотчика Кузьмінова живе на Черкащині: що він сказав про онука

Родич російського льотчика Максима Кузьмінова живе у Золотоніському районі Черкаської області. Він теж був пілотом гелікоптера.

Начальник управління освіти й науки Черкаської ОВА Валерій Данилевський поспілкувався з дідом Максима Кузьмінова. Він створив про нього допис у соцмережі, який згодом видалив фейсбук через "образливі вирази до групи людей". Ймовірно, мовиться про росіян.

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Що дідусь сказав про Кузьмінова

Літній житель Черкащини прокоментував вчинок свого онука. Нагадаємо, що російський пілот Максим Кузьмінов співпрацював з ГУР МО. Він взяв участь в операції української розвідки під назвою "Синиця". У серпні 2023 року Кузьмінов вилетів на Мі-8 з Росії та приземлив цей гелікоптер на Харківщині.

Валерій Данилевський передав слова дідуся, не вказуючи його імені та прізвища. За словами Данилевського, цей уродженець Черкащини все життя служив та був пілотом військового гелікоптера.

Дід впевнений, що Максиму ніколи не імпонувала війна проти його етнічної батьківщини, а у ході операції по перегону гелікоптера він навіть знищив інших членів екіпажу, які відмовилися здатися у полон. Тобто дід впевнений, що вчинком онука керувала не жага наживи, а голос українського коріння,

– написав він.

Також Данилевський написав, що батько Максима Кузьмінова теж є льотчиком. За його словами, цей родич, який вже перебуває на пенсії, засудив вчинок сина перед російськими ЗМІ та назвав його зрадником.



Видалений допис Валерія Данилевського / Скриншот соцмереж

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