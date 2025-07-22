Його поважали, йому вірили, – в ОШБр "Лють" відреагували на смерть командира Максима Казбана
- Командир об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня, що стало великою втратою для бригади та рідних офіцера.
- Військовослужбовці підкреслили, що Максим Казбан був взірцем офіцера, людиною честі, незламним командиром, якого поважали, цінували і йому вірили.
- Бригада висловила щирі співчуття родині, друзям, побратимам і всім, хто мав честь служити з командиром поруч, відзначивши його заслуги та лідерські якості.
Командир об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Донеччині 22 липня. Це стало справжньою втратою для військовослужбовців цієї бригади та рідних офіцера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" у фейсбуці.
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Як відреагували у бригаді "Лють" на смерть командира?
У бригаді зазначили, що полковник поліції та командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан загинув у ДТП на Сході України. Пост командира бригади "Лють" Казбан обіймав з вересня 2024 року.
Під його керівництвом воїни бригади першими зустріли ворога на Торецькому напрямку. Пройшли найзапекліші бої та не віддали ворогу без бою жодного метра нашої землі,
– написали у бригаді.
Військовослужбовці підкреслили, що Максим Казбан був взірцем офіцера, людиною честі, незламним командиром, який вів за собою, брав відповідальність і завжди був поруч із бійцями – і на полі бою, і в житті.
"Це велика втрата для всієї величезної родини "Люті". Його поважали, цінували, йому вірили", – мовиться у повідомленні.
У бригаді також висловив щирі співчуття родині, друзям, побратимам і всім, хто мав честь служити з командиром поруч.
Світла пам’ять, командире. Честь. Назавжди в строю… – написала об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".
До слова, про загибель Максима Казбана повідомив очільник Національної поліції України Ігор Вигівський. Він назвав полковника справжнім воїном і патріотом, а також висловив співчуття родині та колегам через втрату.