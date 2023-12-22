З посади – на посаду: Зеленський призначив Сандигу заступником голови АМКУ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 грудня, призначив Максима Сандигу заступником голови Антимонопольного комітету України — державним уповноваженим. Хоч спочатку на сайті Офісу Президента з'явився указ про звільнення Сандиги з посади державного уповноваженого АМКУ.

Максима Сандигу призначили на посаду державного уповноваженого АМКУ у понеділок, 18 грудня. Вже через чотири дні з'явився указ про його звільнення.

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У коментарі hromadske у відділі комунікації Антимонопольного комітету заявили, що не знають причин звільнення. Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу на нову посаду – заступником голови АМКУ – державним уповноваженим.

Що відомо про Максима Сандигу

Від жовтня 2019 року посаду державного уповноваженого АМКУ обіймав Сергій Тищик. Президент України Володимир Зеленський звільнив його у вересні 2023 року.

Він народився 17 червня 1985 року в Харкові. У 2007 році закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю "Правознавство", у 2011-му — Національну академію прокуратури України, де став магістром права.

Від лютого 2008 до липня 2014 року працював старшим помічником прокурора Деснянського району Києва, прокурором відділу, старшим прокурором відділу, начальником слідчого відділу прокуратури Києва. З 2021 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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