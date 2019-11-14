Маленький хлопчик кинув пляшку із посланням в океан: через 9 років йому прийшла відповідь

Десятирічний Макс Вреденбург із американського міста Рокпорт, що у Масачусетсі, у 2010 році кинув у Атлантичний океан пляшку із запискою всередині. Неочікувано – через 9 років після цього йому надійшла відповідь.

У своєму посланні Макс написав коротку інформацію про себе. Також хлопчик вказав свою адресу, щоб той, хто знайде послання, міг відповісти. Про це пише CNN.

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Я люблю яблука. Мені подобається пляж. Мій улюблений колір – синій. Я люблю тварин, машини і космос,

– йшлося у посланні хлопчика, яке він разом з батьком кинув в Атлантичний океан.

Дев’ять років по тому Максу неочікувано прийшла відповідь. Хлопець уже навчається в коледжі та навіть забув про свою дитячу витівку. Проте батько надіслав йому листа, який прийшов на домашню адресу у відповідь на послання. Його відправив чоловік, якого звуть Г. Дюбуа.

Посланню треба було дев'ять років, щоб подолати шість тисяч кілометрів, які розділяють нас. Ти сильно виріс за цей час: з 10 до 19 років,

– мовиться у листі невідомого чоловіка.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq — māx (@VredenburghMax) November 8, 2019

Так, дитяче послання у пляшці від східного узбережжя США примандрувало до західних берегів Франції.



Послання подолало весь Атлантичний океан та пристало до берегів Франції (від Рокпорта до Конті Ле Бена)

Макс Вреденбург хоче сконтактувати з Дюбуа та подякувати йому за відповідь.