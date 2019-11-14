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      Маленький хлопчик кинув пляшку із посланням в океан: через 9 років йому прийшла відповідь

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      На послання у пляшці надійшла відповідь
      На послання у пляшці надійшла відповідь / Ілюстративне фото

      Десятирічний Макс Вреденбург із американського міста Рокпорт, що у Масачусетсі, у 2010 році кинув у Атлантичний океан пляшку із запискою всередині. Неочікувано – через 9 років після цього йому надійшла відповідь.

      У своєму посланні Макс написав коротку інформацію про себе. Також хлопчик вказав свою адресу, щоб той, хто знайде послання, міг відповісти. Про це пише CNN.

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      Я люблю яблука. Мені подобається пляж. Мій улюблений колір – синій. Я люблю тварин, машини і космос,
      – йшлося у посланні хлопчика, яке він разом з батьком кинув в Атлантичний океан.

      Дев’ять років по тому Максу неочікувано прийшла відповідь. Хлопець уже навчається в коледжі та навіть забув про свою дитячу витівку. Проте батько надіслав йому листа, який прийшов на домашню адресу у відповідь на послання. Його відправив чоловік, якого звуть Г. Дюбуа.

      Посланню треба було дев'ять років, щоб подолати шість тисяч кілометрів, які розділяють нас. Ти сильно виріс за цей час: з 10 до 19 років,
      – мовиться у листі невідомого чоловіка.

      Так, дитяче послання у пляшці від східного узбережжя США примандрувало до західних берегів Франції.


      Послання подолало весь Атлантичний океан та пристало до берегів Франції (від Рокпорта до Конті Ле Бена)

      Макс Вреденбург хоче сконтактувати з Дюбуа та подякувати йому за відповідь.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Діти і неповнолітні Курйозні новини Новини Франції
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