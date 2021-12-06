Малі точкові удари на Одесу й Харків, – дослідник про вторгнення Росії

Росіяни не готуються до повноцінної атаки на Україну. Лише до малих точкових ударів по деяких областях.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, наявна інформація наразі не вказує на повномасштабне вторгнення.

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"Росіяни готуються до атаки й малих точкових ударів. Можливо, на Одесу, прорив на Харків. Мабуть, посилення східних проблем із Донецької та Луганськими областями", – відзначив він.

Краєв: Агресія, яку не бачили з 2014 року

Краєв вважає, що правдою справді є те, що росіяни сконцентрували 175 тисяч військ на кордоні, а також те, що російський Генштаб має детальні плани й стратегії на атаку України.

У мене є дуже великі сумніви про т е, що плани (Росії про повномасштабне вторгнення – 24 канал) справдяться й угрупування 175 тисяч людей спроможні виконати таку операцію . Росіянам потрібні мільйони військовослужбовців. Зараз таку силу вони висловити не можуть. Олександр Краєв Експерт-дослідник "Української призми"

Які умови масштабного вторгнення Росії

На думку Краєва, можна говорити про реальну фронтальну повноцінну війну за таких умов:

"підіймання" Південно-Західного військового округу;

створення відповідної інфраструктури;

прикріплення з Центру Росії.

Краєв припустив сценарій нового вторгнення Росії: дивіться відео



Проте, за спостереженнями експерта-дослідника, плани, які розробляють, схожі лиш на удари проривних груп або підтримку терористичних організацій на Донеччині та Луганщині. "Україні треба готуватись до значної агресії, яку не бачили з 2014 року, але це буде не фронтальна війна від Житомира до Одеси", – підсумував він.

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