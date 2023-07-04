"Ми просуваємось, але вам не скажемо": Маляр заінтригувала новинами з Півдня

Українські оборонці просуваються на Півдні, але з метою безпеки у Генштабі про це мовчать. І це є справжнім викликом для такого відкритого і демократичного суспільства, як українське.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час виступу на одній із панелей форуму "Лідерство жінок під час війни", інформує 24 Канал.

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Маляр зауважила, що в коло її обов'язків входить і робота на інформаційному фронті, а пріоритетом тут є безпека українських військових та операцій. Тож, іноді задля їх успішності доводиться жертвувати і репутацією, і бажанням розповісти про просування.

І тут постає найскладніший виклик, адже нашому демократичному та відкритому суспільству вкрай складно пояснювати, чому ми мовчимо 3 дні. Ми дійсно на Півдні просуваємося, але вам про це ще не говоримо. Доводиться жертвувати усім заради безпеки ЗСУ, бо це – пріоритет,

– повідомила Ганна Маляр.

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