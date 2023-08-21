Ціна заголовків про переміщення 82 бригади – 5 авіаударів по них за добу, – Маляр

Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр 21 серпня розкритикувала заяви деяких видань щодо переміщення українських військових. Зокрема, мовиться про захисників з 82 окремої десантно-штурмової бригади.

Після того, як цей матеріал з'явився у мережі російські окупанти нанесли 5 авіаударів по позиціях цієї бригади. Маляр також нагадала, що за публікацію такої інформації автори можуть понести кримінальну відповідальність.

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Маляр назвала ціну за поширення інформації про переміщення ЗСУ

Все почалося з того, що американське видання Forbes оприлюднило матеріал про те, що 82 бригада приєдналася до контрнаступальної операції нашої держави проти країни-агресорки. Там вони вказали, що це формування перемістили на Південь України.



Видання Forbes оприлюднило інформацію про переміщення 82 бригади / Скриншот 24 Каналу

Маляр вкотре нагадала, що поширення такої чутливої інформації ЗМІ шкодить українським захисникам. Зокрема, росіяни, дізнавшись про переміщення, вгатили по позиціях військових.

Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на Півдні: 5 авіаударів по бригаді за минулу добу,

– сказала вона.

Заступниця міністра оборони сказала, що несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України карається від 5 до 8 років позбавлення волі. Наостанок Маляр зазначила, що подібну інформацію мають право оприлюднювати лише Генеральний штаб ЗСУ, а також Міноборони України.

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