Малят-путінят окупанти вчили стріляти з танка на Луганщині: відео

Окупанти вкотре привчають жителів окупованих територій до війни. Цього разу недобра рука Кремля дісталася непідконтрольної Києву Луганщини. Та вони дітей нарядили у військову форму та показали, що таке танк.

Відповідне відео з'явилося в мережі 7 серпня. На кадрах видно, як групу дітей привезли на полігон.

До теми "Бойові загони Путіна": офіцер ЗСУ показав дітей у Криму зі зброєю в руках

Малята-путінята на окупованій Луганщині: деталі

Ролик є фрагментом новинного сюжету. На кадрах диктор говорить, що огляд танку – це найцікавіший момент екскурсії.

Далі проказують, як діти оглядають військову техніку. Бойовики також не залишилися у боргу та продемонстрували свої так звані навички.

Наприкінці екскурсії діти в найкращих традиціях радянського виховання подякували вбивцям українських військових.

Дивіться відео, як на окупованій Луганщині діти опановували танк

Діти – члени "Юнармії"

Про це свідчить підпис до одного зі спікерів на відео. Крім того, діти були одягненими у військову форму та мали червоні берети з погонами.

Повна назва організації, що так навчає підлітків, – "Молода гвардія – Юнармія".

Додамо, що раніше окупанти привчали дітей до війни у Донецьку. Також кілька таких випадків було в Криму.